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На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - Живицький

Інші мости ще в процесі ремонту.

На Сумщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований війною, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні на Конотопщині відкрили перший міст, який відновили після того, як його було зруйновано під час війни з Росією. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Всього зруйнованих, через російську наволоч, мостів на Сумщині - п’ятнадцять”, - повідомив він. 

Дві частини моста з’єднали бетонною конструкцією, також встановили огорожу та облаштували тротуари.

Міст поєднує не тільки дві громади, а й кілька районів області. Він є важливим об’єктом для розвитку економіки району і області, значно скорочує шлях зібраного збіжжя від поля до місць переробки, зберігання. 

Живицький зазначив, що міст було відновлено завдяки Державній спеціальній службі транспорту та подякував аграріям Віктору Галі та Олександру Андрущенку за допомогу у відновленні моста. 

Раніше повідомлялось, що в с. Бишкінь Сумської області тривають роботи з відновлення мосту через Псел. Планується відновлення сполучення мостом до кінця серпня. 

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