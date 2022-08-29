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Росія провозила ракетні системи С-300ПМУ-2 із Сирії через турецьку протоку, - МЗС

Нині з цього приводу до українського міністерства викликали посла Туреччини.

Росія провозила ракетні системи С-300ПМУ-2 із Сирії через турецьку протоку, - МЗС
Третій підвісний міст через Босфор
Фото: EPA/UPG

Україна отримала інформацію, що Росія перевозила із Сирії зафрахтованим судном "Sparta II" ракетні системи С-300 ПМУ-2 через турецьку протоку Босфор.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Тож МЗС викликало нині з цього приводу посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.

Заступник міністра Микола Точицький висловив послу занепокоєння. В результаті Гюльдере отримав вербальну ноту МЗСУ через інцидент.

Точицький також звернув увагу турецького посла, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, судно "Sparta II" в цьому випадку підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Заступник міністра звернувся із запитом до турецької сторони, аби та надала офіційну інформацію про вантаж, який перевозила Sparta II через Босфор, а також заходи, які вжила Туреччина, аби виконати положення Конвенції і запобігти подальшій ескалації російсько-української війни. 

"Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Туреччина вдвічі збільшила імпорт російської нафти після вторгнення РФ в Україну.

А нещодавно США попередили Туреччину щодо спроб Росії обійти санкції. За даними джерел Bloomberg, Росія неодноразово використовувала торгові судна для перевезення зброї та військової техніки Чорним морем в обхід санкцій.

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