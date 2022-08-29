"Поранених багато, важкі... Води нема, їжі нема": росіяни жаліються на складну ситуацію на фронті

Допомогу окупантам хоч і обіцяють надіслати, але вона не може "пробитися" у потрібні місця.

Російські окупанти скаржаться, що складна ситуацію на фронті - багато серед них втрат і є труднощі з провіантом.

Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Рашист скаржиться, що "хорошого взагалі мало", адже "поранених багато, важкі". Крім цього, ще не вдалося всіх забрати з поля бою.

Також загарбник скаржиться, що невдовзі закінчиться і зв'язок.

Рашисти все ще сподіваються, що командування надішле підмогу, але вона не може "пробитися" до місць їхньої дислокації.

"Води нема, їжі нема...", - в розпачі каже ворог.

Нагадаємо, в іншій перехопленій розмові росіяни розповідали, що вони у відчаї настільки, що готові кинути гранату в окоп свого командира.

Тим часом РФ планує мобілізувати на війну в Україну ще 90 тисяч осіб, але це відбувається на тлі поширення панічних настроїв у великих містах.