Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Роковини Іловайської трагедії: українська громада Азербайджану вшанувала пам’ять загиблих воїнів

29 серпня – День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Роковини Іловайської трагедії: українська громада Азербайджану вшанувала пам’ять загиблих воїнів
Фото: Владислав Каневський у Facebook

Сьогодні, у восьмі роковини трагедії в Іловайську, представники української громади Азербайджану та громадяни цієї країни долучилися до світового марафону “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Про це повідомив у Facebook посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський.

“29 серпня – восьмі роковини Іловайського котла: під час виходу сил АТО з оточення під містом Іловайськ російське керівництво порушило досягнуті домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових”, – нагадав він.

Фото: Владислав Каневський у Facebook

Каневський розповів, що з метою вшанування загиблих героїв представники української громади Азербайджану, Посольства України в Азербайджанській Республіці та азербайджанські друзі долучилися до світового марафону “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Фото: Владислав Каневський у Facebook

Учасники марафонського забігу одягнули номери з прізвищами загиблих українських воїнів, у тому числі азербайджанського походження.

 

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни в умовах збройної агресії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також