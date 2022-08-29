29 серпня – День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні, у восьмі роковини трагедії в Іловайську, представники української громади Азербайджану та громадяни цієї країни долучилися до світового марафону “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Про це повідомив у Facebook посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський.

“29 серпня – восьмі роковини Іловайського котла: під час виходу сил АТО з оточення під містом Іловайськ російське керівництво порушило досягнуті домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових”, – нагадав він.

Фото: Владислав Каневський у Facebook

Каневський розповів, що з метою вшанування загиблих героїв представники української громади Азербайджану, Посольства України в Азербайджанській Республіці та азербайджанські друзі долучилися до світового марафону “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Фото: Владислав Каневський у Facebook

Учасники марафонського забігу одягнули номери з прізвищами загиблих українських воїнів, у тому числі азербайджанського походження.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни в умовах збройної агресії.