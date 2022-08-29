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На Львівщині арештували три земельні ділянки Оксани Марченко, - СБУ

Земля, яку РДА незаконно передала в приватні руки, розташована в туристично привабливому регіоні Стрийщини.

На Львівщині арештували три земельні ділянки Оксани Марченко, - СБУ
Фото: facebook/Оксана Марченко

За матеріалами Служби безпеки України Сколівський районний суд наклав арешт на три земельні ділянки, які опинилися у власності Оксани Марченко, дружини підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Загальна вартість арештованого майна - понад два мільйони гривень. Земельні ділянки розташовані у туристично привабливому регіоні Стрийщини.

"За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної  власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності". Згодом підприємці, з метою заволодіти активами "на  законних підставах", внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії", - розповіли в спецслужбі.

Згодом на землі почалося будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.

Під час проведення слідчо-оперативних дій встановили, що кінцевим бенефіціаром компанії є Оксана Марченко, яка перебуває у санкційних списках РНБО.

Наразі триває процедура передачі арештованих активів в управління АРМА.

Нагадаємо, в липні суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими управляли з Росії. Гроші надходили з російських банків під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

До цього для потреб Збройних Сил України передали гелікоптер і літак, які належали родині Віктора Медведчука.

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