Українські захисники відбили атаки росармії на шести напрямках, - Генштаб

На деяких інших напрямках росіяни використовують авіацію, щоб завдати втрат Силам оборони України.

Українські військові відбили атаки російських загарбників на шести напрямках.

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, на Слов'янському рашисти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Богородичного та Долини, але успіху не мали і відійшли.

На Краматорському завершилася невдачею спроба ворогів просунутися в бік населеного пункту Івано-Дарʼївка. Окупанти зазнали втрат і втекли.

На Бахмутському Сили оборони України відбили наступ у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.

На Авдіївському загарбники наступальними та штурмовими діями спробували просунутися в напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського. Але отримали відсіч і відступили.

На Новопавлівському росіяни невдало спробували наступати у напрямку Павлівки. А на Південнобузькому окупанти зазнали втрат, коли намагалися штурмовими та наступальними діями покращити своє тактичне положення неподалік Потьомкиного. Їм довелося втікати.

Тим часом на інших керунках рашисти продовжують знищувати цивільну та військову інфраструктуру з усіх видів озброєння.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 29 серпня така:

на Сіверському напрямку росіяни зі ствольної артилерії обстрілювали території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області.

напрямку росіяни зі ствольної артилерії обстрілювали території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області. на Харківському вороги здійснив обстріли цивільної інфраструктури з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

вороги здійснив обстріли цивільної інфраструктури з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман. на Слов’янському було зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська.

було зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. на Краматорському тривають ворожі обстріли з наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Росіяни задіяли авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки.

тривають ворожі обстріли з наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Росіяни задіяли авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. на Бахмутському рашисти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут та Кодема. Біля Бахмута й Кодеми також було зафіксовано удари росавіації.

рашисти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут та Кодема. Біля Бахмута й Кодеми також було зафіксовано удари росавіації. на Авдіївському зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя.

зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. на Новопавлівському окупанти обстріляли позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченка. Задіяли авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки.

окупанти обстріляли позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченка. Задіяли авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. на Запорізькому було зафіксовано обстріли із наявних у росіян засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації загарбники намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.

було зафіксовано обстріли із наявних у росіян засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації загарбники намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків. на Південнобузькому вороги обстрілювали з наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкине, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки. Також росіяни продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

вороги обстрілювали з наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкине, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки. Також росіяни продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, нині Росія випустила по Миколаєву 12 ракет.

А в окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи.