Росіяни обстрілюють Слов’янськ із ствольної артилерії. Спалахнула пожежа, є пошкоджені будинки

Сьогодні російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілів було зруйновано приватний будинок і пошкоджено кілька багатоповерхових будівель.

Про це повідомив у Facebook начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десяти потужних вибухів у центрі. Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватний будинок. На щастя, без постраждалих і без жертв", – йдеться в повідомленні.

Пошкодження, завдані під час обстрілу, уточнюються. Наразі обстріл триває.

"Небезпечно скрізь! Тому без потреби не виходьте з приміщень. Пам'ятайте про можливість евакуюватися!", – підсумував він.

Нагадаємо, у Слов'янську російським обстрілом вранці 25 серпня пошкоджено три багатоповерхові будинки.