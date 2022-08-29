Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну, відмовилася від своїх цінностей, і заради цього провокує внутрішній хаос, кризи у Європі.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", ідеться на сайті глави держави.

"У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей. Ось коректний висновок із наявних фактів. І на основі цього висновку потрібна коректна політика. Політика ще більшого об’єднання, про що сказав Прем’єр-міністр зараз, обʼєднання у Європі заради нашого спільного захисту. Політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від Росії. Політика ще більших санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що країна-агресор створює енергетичну кризу, щоб "європейці злякалися".

"Щоб зробили помилкові висновки й поступилися європейськими цінностями на користь примарного зниження цін. Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою й бідністю, щоб послабити Європу... Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії – такі, як "Газпром". На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав європейських партнерів скористатися українською системою газосховищ і цим допомогти Україні.

"Ми маємо унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", - сказав Президент.

Президент додав, що Україна також має значні поклади природного газу. Він запросив інвесторів, підрядників і сервісні компанії приходити у видобуток газу в Україні.

"Хочете прагматично допомагати нам – будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і родовища, зокрема, Норвегії", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Данія і Німеччина збудують у морі острів вітроенергетики, аби сприяти відмові від російського газу. А Болгарія не буде домовлятися з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу.