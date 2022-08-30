До "Слуги Народу" приєдналося двоє нових депутатів, – речниця фракції

Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук.

"Замість народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна призначеного на посаду Генерального прокурора, а також народної депутатки від "Слуг" та представниці ВР у Конституційному Суді Ольги Совгирі обраної суддею Конституційного Суду, місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від партії", – йдеться в повідомленні.

Олександр Васюк – юрист і громадський діяч, працював у нашій команді на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Валентина Короленко – юристка та фінансистка. Допомагала нашій команді на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЦВК визнала обраними двох народних депутатів від "Слуги народу" - Артема Михайлюка та Олександра Васюка.