Порошенко передав чергову партію техніки на фронт

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав чергову партію техніки для бійців, які зараз на передовій. Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад», відправляються в одну з бригад, повідомляє пресслужба політика.

«Чим зараз живе Україна? Одним словом – контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил», – наголосив п’ятий президент.

Він зазначив, що не буває дня, без того, щоб передати допомогу в армію.

«Сьогодні я маю велику честь допомогти справжнім воїнам. Ми не називаємо бригаду. Новенький L200 ми презентуємо цій бригаді для наступу. Генератори, радіостанції Motorola, сервери, шоломи. Це звичайна, буденна, щоденна робота. І маленьке свято для наших солдатів», – говорить Порошенко.

Відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров, який знову пішов на фронт, подякував за техніку для побратимів. «Техніка перш за все – це врятовані життя. Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам», – заявив Петров.

Як відомо, вчора Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону «Госпітальєри». Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Вперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.