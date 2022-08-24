Байден завтра поспілкується із Зеленським про нову зброю та псевдореферендуми на окупованих Росією територіях

Завтра відбудеться розмова президентів США Джозефа Байдена та України Володимира Зеленського, повідомляє CNN.

Байден повідомить Зеленського про постачання американської зброї, а також привітає колегу з Днем Незалежності України.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, США продовжать "згуртовувати вільний світ" і будуть активізовувати партнерів і союзників нашої держави для протидії російській агресії.

Також Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що упродовж декількох днів Росія готується провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, а також Луганську та Донецьку області.

"Сполучені Штати та міжнародна спільнота чітко дали зрозуміти, що будь-які спроби встановити контроль над суверенною територією України не вважатимуться законними", - наголосив Кірбі.

За його словами, використовуючи результати фіктивних референдумів, РФ буде маніпулювати ними. Вона стверджуватиме, начебто український народ хоче приєднатися до Росії.

Тож у США вважають, що для цього необхідно буде протидіяти російській пропаганді в режимі реального часу.

Водночас, за словами Кірбі, російське керівництво стурбоване низькою явкою виборців на псевдореферендумах.

Нагадаємо, раніше радник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань заявив, що 11 вересня вже не обговорювали як дату проведення Росією фіктивних референдумів.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти пропонують агітаторам "референдуму" до 50 тисяч рублів, але люди відмовляються від грошей.