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Відкидаючи європейські цінності, росіяни насолоджуються ними в ЄС, - Кличко висловився щодо віз для громадян РФ

Залізна завіса має повернутися, вважає мер Києва.

Відкидаючи європейські цінності, росіяни насолоджуються ними в ЄС, - Кличко висловився щодо віз для громадян РФ
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Європа має запровадити заборону на в'їзд для росіян, поки їхня країна веде загарбницьку війну в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу BILD.

«Не можна забувати, що в Україні вирує кровопролитна агресивна війна. Українці вмирають, а росіяни радіють життю в Європі! Щоб таке стало неможливим, мають бути санкції, заборони на в'їзд. Залізна завіса має повернутися!» – заявив Кличко.

За його словами, «залізною завісою» має стати не нова стіна, а запровадження візового режиму для громадян РФ, більшість з яких підтримують політику Путіна.

«Росія щодня показує, що в цій країні диктатура, і понад 70 відсотків росіян підтримують Путіна. Переважна більшість росіян, які приїжджають до Європи влітку, відкидають європейські цінності. Тоді як їм одночасно подобається європейська система?» - наголосив Кличко.

Він також заявив, що Україні потрібно більше зброї.

«У нас є зброя – але недостатньо. Досить буде лише тоді, коли останній російський солдат залишить Україну», - заявив Віталій Кличко.

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