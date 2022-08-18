Ердоган вилетів з Туреччини на зустріч з президентом України і генсеком ООН

Рід час тристоронніх перемовин будуть обговорюватися шляхи припинення війни в Україні й “зернові коридори”.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вже вилетів на приватному літаку з аеропорту Анкара Есенбога.

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що президент Туреччини візьме участь у тристоронніх переговорах у Львові із президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Очікується, що літак Ердогана прибуде до Польщі, звідти він наземним транспортом проїде до Львова. Політ турецького лідера займе близько двох годин.

Нагадаємо, учора генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова.