"Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?

На думку прихильників ідеї припинити видачу віз громадянам РФ, росіяни повинні усвідомити, що ділять із Путіним відповідальність за війну в Україні.

Заборонити вʼїзд усім громадянам Росії закликав західні країни тиждень тому в інтервʼю Washington Post Президент України Володимир Зеленський.

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – сказав він.

Упродовж кількох днів ідею підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

У кінці серпня на зустрічі в Празі можливі візові обмеження для громадян Росії планують обговорити очільники МЗС Євросоюзу.

Ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає ключовим ухвалення відповідного рішення Фінляндією, країнами Балтії та Польщею. А потім уже, за його висловом, "можна буде дотискати".

Кілька днів тому Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні подякував країнам, які, за його словами, винесли питання про візи для громадян держави-терориста на офіційний рівень дискусії у Європі.

“Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ”, – наголосив Зеленський.

Він зазначив що, по-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари.

Нагадаємо, що тенденція зупиняти видачу віз росіянам, а подекуди – і білорусам, з’явилася ще до заклику Зеленського. Литва після вторгнення російських військ в Україну обмежила видачу нових шенгенських і національних віз громадянам Росії.

З квітня громадяни Росії не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві. Щоправда, у МЗС Нідерландів зауважили, що це – не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів.

До кінця березня 2023 року зупинила видачу віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі Чехія. Чеський уряд ухвалив відповідне рішення в зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням в Україну.

Із 27 червня призупинила прийом заяв від росіян на отримання віз Греція. У грецькому візовому центрі послалися на технічні причини, але терміни поновлення видачі віз не уточнили.

На початку серпня рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для громадян Російської Федерації ухвалила Латвія, яка туристичні візи не видавала росіянам з 24 лютого.

Наступного дня прийом документів громадян РФ на туристичні візи й візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася" тимчасово припинила Болгарія. Офіційною причиною такого рішення стало оголошення 5 серпня персонами нон грата 14 співробітників дипломатичного представництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Заклик Зеленського не лише активізував дискусію, але й, ймовірно, сприятиме поширенню тенденції.

Одними з перших його ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації підтримали прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін.

"Досить видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Повітряне сполучення з Росією закрите. Це означає, що, поки країни Шенгену видають візи, сусіди Росії несуть на собі всю тяжкість (Фінляндія, Естонія, Латвія) як єдині точки в'їзду", – написала Каллас у Twitter.

"Неправильно, що, поки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи. Це несправедливо. Зрозуміло, що росіяни використовують Фінляндію як перевалочний пункт, через нас їдуть до інших країн на відпочинок. Ми обговорюємо це питання в уряді і дискусія продовжиться", – сказала в інтерв'ю очільниця уряду Фінляндії Санна Марін.

11 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомив на пресконференції, що Естонія не впускатиме громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. Обмеження не поширюється на шенгенські візи, видані іншими країнами.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинку видачі громадянам Росії віз до країн Євросоюзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі. "Під час російської агресії, декларовані межі якої досі зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови. Йдеться про нашу безпеку, я давно намагаюся знизити вплив російських спецслужб на території ЄС", – заявив Ліпавський.

В уряді Чехії переконані, що призупинення видачі віз пересічним громадянам РФ "стане чітким і прямим сигналом російському суспільству про те, що захід не має наміру зазнавати агресії з боку російського режиму та ненависницької риторики на адресу вільних демократичних країн, які не загрожують Росії в жодному разі". "Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", – наголосив Ліпавський.

Литва підтримала рішення про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна поширити на весь Європейський Союз, щоб обмеження працювали ефективніше.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Латвія має переглянути видані посвідки на проживання та візи тим, хто підтримує російську агресію проти України. Левітс підкреслив, що РФ завжди буде імперською загрозою для сусідів, у якій би формі вона не існувала. "Вважаю, що Латвії разом з Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", – сказав він.

Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика, Польща виступає за подальше застосування ЄС санкцій проти Росії, зокрема призупинення візового режиму для громадян Росії.

"Однак великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації, Польща працює над новим рішенням", – сказав Вавжик.

Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами, та зазначив, що Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія та Словаччина мають подібний погляд на ці питання.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – резюмував заступник глави МЗС Польщі.

Напередодні міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам: з близько тисячі до 100-200 на день. За його словами, пріоритет надаватиметься заявникам, які звертаються за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

На думку фінського урядовця, дуже важливо виробити спільну позицію Європейського Союзу щодо віз для громадян РФ, але Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.

Очільник МЗС Данії Єппе Кофод теж сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам. Утім, якщо Євросоюз не запровадить спільних правил, уряд Данії теж може скоротити кількість російських туристичних віз самостійно.

"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомбардують до невпізнання", – зазначив сказав Єппе Кофод.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив заборону видачі туристичних віз громадянам РФ під сумнів. На його переконання, не потрібно ускладнювати виїзд із Росії людям, які виступають проти режиму Путіна.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив громадянам РФ, незадоволеним перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу, скаржитися в Кремль, а також тим понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну.

Кулеба додав, що ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога. І це дуже важливо, адже деякі російські опозиціонери вже зробили висновок, що Зеленський вимагає повернути їх туди, де їм загрожує переслідування і ув’язнення. Водночас більшості українських експертів пропозиція не пускати російських туристів в Євросоюз подобається, що й не дивно.

Утім, очільник українського зовнішньополітичного відомства сумнівається, що на скасування віз для росіян піде вся Європа. Видача віза – національна політика кожної країни-члена ЄС, зазначив міністр.

“Що таке, з фізичної точки зору, в’їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд – машиною, поїздом, автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу. Якщо ці країни закриваються, не видають візи і не пускають з чинними візами, то пасажиропотік у Європу гаситься практично до нуля. Є варіант – через Туреччину з пересадками... Ключовим є ухвалення рішення хоча б цими країнами, а потім уже дотискати повноцінне рішення”, – підкреслив Кулеба.

Що стосується росіян, які підтримують Україну, виступають проти війни і ненавидять президента РФ Володимира Путіна, то у кожній країні є статус політичного біженця.

“Але загалом російський народ ділить відповідальність із президентом Путіним за цю війну”, – вважає Кулеба.

Винятки з правил

Навіть у тих країнах, які вже припинили видачу тих чи інших віз росіянам, для деяких громадян РФ робляться винятки.

У Нідерландах винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.

У Чехії теж можливі винятки у випадках гуманітарного характеру.

Латвія впускатиме громадян РФ для участі в похованні близького родича.

Дозвіл потрапити до Естонії матимуть особи, які працюють у дипломатичних установах в Естонії та члени їхніх родин. Також це особи, які займаються міжнародними вантажними й пасажирськими перевезеннями, ті, хто має право вільного пересування за законодавством ЄС. Також дозволять вʼїзд з гуманітарних причин. Вʼїхати зможуть і родичі осіб, які мають естонське громадянство або посвідку на постійне проживання.

У Польщі нині візи отримують лише росіяни, змушені перетинати польсько-російський кордон через роботу, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка".



