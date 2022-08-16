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Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз громадянам РФ

Відповідне рішення з’явиться у серпні. 

Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз громадянам РФ
Фото: Aliexpress.com

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що на фінську візу від громадян РФ щодня надходить близько тисячі заяв. У майбутньому це число можна скоротити до 100-200 на день.

Хаавісто розповів, що міністерство готує спеціальну модель, згідно з якою пріоритет надаватиметься заявникам, які звертаються за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

На його думку, дуже важливо виробити спільну позицію Європейського Союзу щодо віз для громадян РФ. Але Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – бо росіяни відбирають чужу землю".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. Вони зазначили, що відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Тому неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи.

Литва і Чехія вже призупинили видачу віз росіянам. Очільники МЗС Євросоюзу планують обговорити можливі візові обмеження для росіян у кінці серпня.

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