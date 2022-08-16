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У Донецькій області загинула російська пропагандистка

Земфіра Сулейманова підірвалася на міні.

У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

На тимчасово окупованій території Донецької області загинула російська воєнкор-початківець Земфіра Сулейманова.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Мінус одна Інфо-МраZота.Та, що буда дуже активна у фабрикації звинувачень полку Азов. Тепер, співає разом з Кобзоном. Не жалко. Жалко що так мало, але далі буде. Відплата невідворотня”, – йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали пишуть про те, що Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом". Вона підірвалася на міні разом із водієм.

Нагадаємо, ЗСУ спростували заяви росіян про їхні "успіхи" на Донбасі. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський закликає не вірити заявам ворога про “перемоги” на фронті.

 

 

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