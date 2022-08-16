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Унаслідок повені в Афганістані загинули 17 людей, зруйновані десятки будинків

Кілька осіб зникли безвісти.

Унаслідок повені в Афганістані загинули 17 людей, зруйновані десятки будинків
Фото: Xinhua

Через раптову повінь, що накрила кілька сіл у провінції Парван на сході Афганістану, загинули щонайменше 17 осіб, було знищено десятки будинків. 

Про це повідомляє Xinhua.

Як заявив представник місцевої влади Мулла Хан Мохаммад, унаслідок раптової повені, спричиненої зливами, в окрузі Шинварі загинули 13 людей, ще четверо – у сусідньому районі Сіагурд.

Фото: Xinhua

Вода змила десятки будинків, декілька місцевих жителів зникли безвісти. За словами чиновника, точна кількість жертв і розмір матеріальних збитків поки що не відомі.

Фото: Xinhua

За останні місяці внаслідок злив і повеней в Афганістані загинули понад 200 людей.

Нагадаємо, у червні внаслідок землетрусу в Афганістані загинуло близько тисячі людей. 

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