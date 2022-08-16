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Російська армія обстріляла Велику Костромку, Марганець та Миколаїв

Ворог намагався провести штурм у напрямку Новогригорівки та Білогірки.

Російська армія обстріляла Велику Костромку, Марганець та Миколаїв
Наслідки обстрілів Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: Сєнкевич у Телеграм

Російська армія завдала ударів по Великій Костромці і Марганцю у Дніпропетровській області та Миколаєву.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, вдарив “Ураганом” по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу “Піон” обстріляно Марганець”, – йдеться у повідомленні. Людських втрат не зафіксовано.

Протягом дня за підтримки артилерій та авіації ворог намагався провести штурмові дії для покращення свого тактичного положення в напрямку Новогригорівки та Білогірки. 

“Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіа-атак виявились безрезультатними”, – додали в ОК.

Нагадаємо, 15 серпня Харків знову опинився під артилерійським обстрілом російської армії. Відомо, що окупанти обстрілюють Київський район обласного центру. 

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