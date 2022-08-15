Головне за день. Понеділок, 15 серпня

Продовження воєнного стану і мобілізації, відбиті ворожі штурми, обстріл Харкова, кадрові зміни в СБУ. Яким запам’ятається 173-й день повномасштабної війни.

Воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб.

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" до 21 листопада 2022 року та закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

За обидва закони проголосували 328 нардепів, передав кореспондент LB.

Рада також спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану і обрала двох членів Вищої ради правосуддя. До ВРП обрали адвоката у справах Майдану Романа Маселка та доцента НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни спробували прорвати українську оборону на Харківщині, їх відкинули. Також наші бійці відбили ворожі штурми на декількох напрямках.

На Слов'янському напрямку росіяни спробували поліпшити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, однак безуспішно.

На Краматорському напрямку вороги намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Але зазнали невдачі й хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 15 серпня – у нашій новині.

Сьогодні вранці російські військові обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з "градів".

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його інформацією, поранення дістали семеро мешканців міста.

"За попередніми даними, обстріл вівся з РСЗВ "град", 122 мм некерованими реактивними снарядами, які використовуються для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки і неброньованої техніки, польових укріплень, створення осередків загоряння. Це тероризм – використовувати РСЗВ у житловому, спальному районі. Це тероризм – обстрілювати снарядами дитячі майданчики", – наголосив Болвінов.

У ГУ ДСНС Харківської області додали, що ворог обстріляв житловий мікрорайон із реактивних систем залпового вогню, зокрема поцілив по дитячих майданчиках, житлових будинках, території храму, магазину, гаражному кооперативу, а також по зупинках громадського транспорту.

Сьогодні за день російські окупанти здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області − Шалигинської, Хотінської та Зноб-Новгородської.

За день було зафіксовано 50 прильотів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, "кухар Путіна" Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Я не можу поки що розголошувати деталі цієї операції, але якщо виявиться, що більше сотні “вагнерівців” з керівного складу загинуло – ну, це для нас уже не буде новиною. На жаль, з приводу “кухаря Путіна”, скоріш за все, для нас не буде такої ж чудової новини. Але заступники його – так. Ну, і цифра – понад сто”, – зазначив Гайдай.

Парламент на засіданні 15 серпня ухвалив постанову про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій АЕС у місті Енергодар Запорізької області.

За постанову №7667 проголосував 301 нардеп, передає кореспондент LB.

“Постанова Верховної Ради України містить заклик визнати дії РФ щодо окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму”, – йдеться у пояснювальній записці.

Подробиці – в нашій новині.

Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях.

Серед них поки що тільки начальник Львівського управління Артем Бондаренко отримав нову посаду – він очолив ГУ СБУ в Києві та Київській області. Попередником Бондаренка був Сергій Заяць.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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