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Сили спецоперацій показали, як бійці зірвали спробу прориву росіян на фронті

Коли окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання, воїни ССО вже висунулися на перехоплення.

Сили спецоперацій показали, як бійці зірвали спробу прориву росіян на фронті
Фото: Pravda Gerashchenko

Сили спецоперацій України зірвали спробу росіян прорватися в одному районів виконання завдань.

Про це повідомили в пресслужбі ССО.

"Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни Сил спеціальних операцій вже висунулися на перехоплення противника. Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони", - розповіли військові.

Коли загарбники якраз зібрали сили, аби підготуватися до прориву, тоді по них вдарили оператори Сил спеціальних операцій.

В ССО кажуть - плани ворогів зірвали, тож подальших спроб повторити прорив рашисти вже не робили. Натомість почали збирати вбитих і поранених. А за цим спостерігали українські захисники.

Також військові оприлюднили фрагмент операції перехоплення російських загарбників.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

ССО оприлюднили подробиці спецоперації "Зміїний". Бійці розповіли про те, як встановлювали український прапор на визволеному острові і не потрапили під ворожий ракетний удар.

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