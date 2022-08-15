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За сьогодні, 15 серпня, російські окупанти чотири рази обстрілювали Сумщину

На щастя, внаслідок обстрілів обійшлось без жертв і руйнувань. 

За сьогодні, 15 серпня, російські окупанти чотири рази обстрілювали Сумщину
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні за день російські окупанти здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області − Шалигинської, Хотінської та Зноб-Новгородської.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

За день було зафіксовано 50 прильотів.  

“Шалигинська громада: з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював громаду з із мінометів та ствольної артилерії − 25 прильотів. Продовжились обстріли після 14.00 − 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню”, - повідомив Живицький.

Крім того, по Хотінській громаді було 2 прильоти з міномету, а по Зноб-Новгородській з 13:00 здійснено 8 пострілів зі станкового автоматичного гранатомету. 

Живицький додав, що сьогодні вдень, неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, що належить місцевому фермеру. Комбайнера у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з “градів”.

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