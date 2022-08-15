Росіяни спробували прорвати українську оборону на Харківщині, їх відкинули, - Генштаб

Також наші бійці відбили ворожі штурми на декількох напрямках.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Харківщині в напрямку Козача Лопань – Уди.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Однак спроба рашистів не вдалася. Українські бійці, як зазначили в командуванні, жорстко зустріли загарбників і відкинули їх назад.

Також окупанти намагалися штурмувати наші позиції на декількох інших керунках.

Так, на Слов'янському росіяни спробували покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, та безуспішно.

На Краматорському вороги намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Але зазнали невдачі й хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському рашисти здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у бік Вершини. Тут теж зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському загарбники безуспішно спробували покращити своє тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського. А на Новопавлівському та Запорізькому керунках росіяни спробували наступати на Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Однак отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відійшли.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 15 серпня така:

на Волинському та Поліському білоруські підрозділи посилено охороняють ділянку кордону з Україною. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки.

та білоруські підрозділи посилено охороняють ділянку кордону з Україною. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки. на Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області. на Харківському окупанти знищують військові та цивільні об'єкти, щоб не допустити наступу Сил оборони. Під обстріли потрапили населені пункти Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка. Також рашисти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

окупанти знищують військові та цивільні об'єкти, щоб не допустити наступу Сил оборони. Під обстріли потрапили населені пункти Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка. Також рашисти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки. на Слов’янському загарбники концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки.

загарбники концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. на Краматорському зафіксовано ворожі обстріли біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Російська авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

зафіксовано ворожі обстріли біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Російська авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба. на Бахмутському під обстріли потрапили населені пункти Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Вороги завдали авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.

під обстріли потрапили населені пункти Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Вороги завдали авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. на Авдіївському зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.

зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

та росіяни обстрілювали з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного. на Південнобузькому окупанти обстріляли з танків та артилерії різних типів лінію зіткнення та глибину оборони, щоб не допустити перегрупування українських підрозділів. Також рашисти завдали авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

окупанти обстріляли з танків та артилерії різних типів лінію зіткнення та глибину оборони, щоб не допустити перегрупування українських підрозділів. Також рашисти завдали авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового. у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах російські кораблі ведуть розвідку, блокують цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та виконують завдання з ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. У готовності перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, від удару української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

На півдні нашої держави українські бійці завдали ударів по іще двох російських складах з боєприпасами.