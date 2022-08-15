Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДСНС втратила понад 1300 одиниць техніки.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

У держслужбі кажуть - така техніка нині необхідна для порятунку людей та ліквідації наслідків російської агресії.

"Однак крок за кроком ДСНС відновлюється. Щодня автопарк Служби поповнюється новими сучасними автомобілями, тягачами, пожежними цистернами та іншою технікою, завдання якої - ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій загалом та російської агресії зокрема", - розповіли рятувальники.

Наразі за державні кошти придбали 24 одиниці новітньої техніки вітчизняного виробництва. Ще понад 170 очікують отримати до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше під час візиту міністра внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку Німеччини Ненсі Фезер для ДСНС передали автомобільні тягачі з причепами та потужні генератори.

Також Держслужба отримала від Великобританії 60 пожежно-рятувальних машин і понад 10 тисяч одиниць обладнання.