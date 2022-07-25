Рятувальникам передали автомобільні тягачі з причепами та потужні генератори загальною вартістю понад 652 тисячі євро.

Держслужба з надзвичайних ситуацій України отримала ще одну партію гуманітарної допомоги від Німеччини.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

Під час візиту міністра внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку ФРН Ненсі Фезер передали для ДСНС автомобільні тягачі з причепами та потужні генератори.

Загальна вартість гумдопомоги становить понад 652 тисячі євро.

Фото: Facebook/Meri Akopyan

Акопян підкреслила, що нині українські рятувальники також потребують міжнародної допомоги для проведення гуманітарного розмінування.

"Аби пришвидшити цей процес обговорили можливість закупівлі німецькими партнерами дистанційно керованих машин для розмінування та подальшої передачі нашим піротехнічним підрозділам. Потребуємо участі партнерів у відновленні об’єктів інфраструктури та поповнення парку спецтехніки. Позитивним напрацюванням стане продовження практики взаємодії щодо підвищення кваліфікації наших пожежників та рятувальників", - зазначила Акопян.

Фото: Facebook/Meri Akopyan

Вона додала, що сподівається на сприяння ФРН для отримання досвіду розгортання та впровадження в Україні добровільних пожежних дружин за німецькою аналогією.

"Німеччина є одним з активних партнерів у підтримці ДСНС. Раніше від донорів та компаній ФРН наші рятувальники отримали спеціальну техніку, пожежне та рятувальне обладнання, захисний одяг, медичне майно на суму понад 500 млн гривень", - додала заступниця міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, сьогодні до України приїхали міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністр соціальних питань Губертус Гайль.

Німеччина з Польщею та Бельгією також допомагають "Укренерго" ремонтувати пошкоджені внаслідок бойових дій лінії та підстанції в Україні.