З Києва відправили оздоровлятися майже 2 тисячі дітей

Для відпочинку обрали такі регіони, де поруч немає військових або інфраструктурних об’єктів.

З Києва на оздоровлення відправили майже дві тисячі дітей.

Про це повідомила директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.

За її словами, для відпочинку обрали такі регіони, де поруч із таборами немає військових або інфраструктурних об’єктів.

"Ми усвідомлюємо необхідність безпечного відпочинку дітей, тому були обрані такі регіони, де поруч немає військових або інфраструктурних об’єктів. Місто завжди відповідально ставиться до вибору місць відпочинку, але цього разу перед нами стояло надскладне завдання, із яким ми впорались", – сказала Хан.

Загалом у таборах побуває майже 4000 дітей пільгових категорій. Це діти з багатодітних та малозабезпечених родин; діти учасників бойових дій; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I/ІІ групи; позбавлені батьківського піклування; діти-сироти та напівсироти; талановиті діти; діти, що стоять на диспансерному обліку; внутрішньо переміщені особи; діти, позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю.

Нагадаємо, у Сумській області в ніч з 9 на 10 березня ворог скинув 5 бомб на дитячий табір "Зоряний".

Торік у 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія", які отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19, попередньо підтвердили інфікування дельта-штамом.