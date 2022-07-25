Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ

Російський найманець, що пройшов так звану «контртерористичну операцію РФ» у Дагестані, у боях на сході України витримав лише два тижні.
Про це повідомляє українська спецслужба в Telegram, публікуючи відео допиту полоненого загарбника.
З його слів слідчим і контррозвідникам СБУ, за два тижні служби більшість часу він ховався від артилерії.
«Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за две недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных».
Здавшись у полон окупант тішить себе, що залишився живим.
Крім того, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402.
«Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому», - резюмують повідомлення у спецслужбі.
Раніше розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ворожу ДРГ та взяла в полон командира морпіха.