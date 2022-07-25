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Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ

Спецслужба інформує ворога: зателефонувавши 2402 можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Фото: пресцентр СБУ

Російський найманець, що пройшов так звану «контртерористичну операцію РФ» у Дагестані, у боях на сході України витримав лише два тижні.

Про це повідомляє українська спецслужба в Telegram, публікуючи відео допиту полоненого загарбника.

З його слів слідчим і контррозвідникам СБУ, за два тижні служби більшість часу він ховався від артилерії.

«Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за две недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных».

Здавшись у полон окупант тішить себе, що залишився живим.

Крім того, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402.

«Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому», - резюмують повідомлення у спецслужбі.

Раніше розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ворожу ДРГ та взяла в полон командира морпіха.

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