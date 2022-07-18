​Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила вороже ДРГ та взяла полоненого морпіха

Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато росіян отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Він військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, зараз полонений перебуває в одному з українських медичних закладів.

Раніше повідомлялось, що окупанти погрожують смертною карою ще одному полоненому британцю.