Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплення ГУР: російським загарбникам, що воюють в Україні, надають фіктивні контракти

Ворог несе значні втрати.

Перехоплення ГУР: російським загарбникам, що воюють в Україні, надають фіктивні контракти
Фото: ГУР МО

В перехопленій воєнною розвідкою розмові, окупант розповідає бабусі, що його підрозділ знаходиться «десь за Ізюмом», вони «беруть ліс», а з їхньої роти залишилось лише 26 людей із 90.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Загарбник не збирається підписувати новий контракт, оскільки війна виявилась геть не такою, як він очікував.

«Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава…»

Бабуся розповідає онуку-окупанту, що показувала його контракт адвокату.

«Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно».

Раніше ГУР оприлюднило перехоплення, в якому окупант розповідає про значні втрати та паніку у власному підрозділі.

Крім того, завдяки перехопленню стало відомо, що командири окупантів фальшують звіти про відпустки підлеглих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також