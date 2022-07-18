Перехоплення ГУР: російським загарбникам, що воюють в Україні, надають фіктивні контракти

В перехопленій воєнною розвідкою розмові, окупант розповідає бабусі, що його підрозділ знаходиться «десь за Ізюмом», вони «беруть ліс», а з їхньої роти залишилось лише 26 людей із 90.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Загарбник не збирається підписувати новий контракт, оскільки війна виявилась геть не такою, як він очікував.

«Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава…»

Бабуся розповідає онуку-окупанту, що показувала його контракт адвокату.

«Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно».

Раніше ГУР оприлюднило перехоплення, в якому окупант розповідає про значні втрати та паніку у власному підрозділі.

Крім того, завдяки перехопленню стало відомо, що командири окупантів фальшують звіти про відпустки підлеглих.