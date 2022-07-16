Перехоплення ГУР: у підрозділі окупанта "паніка", залишилось десятеро людей з 30

В перехопленій ГУР МО розмові російський військовий розповідає мамі, що його рота хоче тікати із зони бойових дій на Харківщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"У нас у генерала прізвисько - кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по… (байдуже) на людей - я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже нас… (без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все", - розповідає російський солдат.

Мати окупанта розповідає сину, що це карма, а він відпрацьовує гріхи за минуле життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".

Загарбник обіцяє поговорити зі співслужбовцями, але вважає це безперспективним.

"Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий - там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось десять. Інші або поранені, або вбиті".

Матір окупанта не дуже хвилює можлива втрата сина. На її думку, вони мають воювати до останнього росіянина: "Назвався "грузом" - лізь в кузов".

Нагадаємо, сьогодні ГУР повідомило, що росіяни вербують у Східній Європі поліцейських та водіїв, щоб відстежити постачання зброї до України.