Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках

Міністр оборони РФ проінспектував угруповання, які воюють в Україні.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ військовим про наступ на Україну на всіх ділянках фронту.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

Шойгу проінспектував російські угруповання військ "Південь" та "Центр" і заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку на фронті.

Після цього голова міноборони РФ дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ "з метою виключення можливості київського режиму завдавати масованих ракетних та артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі та мешканцях населених пунктів Донбасу та інших регіонів".

Зазначимо, що окупанти вже втратили в Україні понад 38 тис. осіб.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби намагалися вести наступ у напрямку Доломітне - Новолуганське та Доломітне - Семигір'я, але просунутися не змогли і були змушені відійти. Після перегрупування відновили наступ на Вуглегірську ТЕС.