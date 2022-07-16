У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 54 цивільні об'єкти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці задокументували 21 удар російських окупантів по мирному населенню.

Зазначається, що руйнувань зазнали 54 цивільні об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля.

Фото: dn.npu.gov.ua

Загалом було обстріляно 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам'янське, Острівське, Новомаркове, Ягідне.

Під час обстрілів росіяни застосовували ракети НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-з", "Ураган", "Град", "Смерч", а також артилерію.

Фото: dn.npu.gov.ua

Поліція і Служба безпеки відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Фото: dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, 15 липня від обстрілів росіян на Донеччині загинули семеро мирних мешканців.