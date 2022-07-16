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Наступ росіян залишається обмеженим, - британська розвідка

Українська оборона успішно відбиває російські атаки. 

Наступ росіян залишається обмеженим, - британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки.

Про це повідомляє у Twitter військова розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російські наступальні операції залишаються обмежені за масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

У Міноборони Британії вказують на те, що раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це було спрямовано на вітчизняну аудиторію та зміцнення морального духу своїх військових.

"Українська оборона успішно відбивала російські атаки після того, як було віддано Лисичанськ, а лінію української оборони було випрямлено. Це дозволило зосередити силу та вогонь проти зменшення російських атак", - йдеться в огляді.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. 

15 липня окупанти обстріляли чотири громади Сумської області. У результаті одна людина загинула, семеро поранені.

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