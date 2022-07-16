Унаслідок ракетного удару Росії в Одесі загорівся торговельно-виробничий склад.

Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Був приліт в Одесу, влучили в склад - торговельно-виробничий. Велика площа загоряння, дякую рятувальникам - вони одразу прибули на місце... Слава Богу, немає постраждалих. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, і це зберегло їхні життя. А ворожі ракети нехай летять на південь - звідки вони прилітають", - написав він у телеграм-каналі.

Братчук зазначив, що охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.

У ДСНС додали, що пожежу локалізували о 07:37 та ліквідували - о 10:42 на площі 1000 м кв. Зараз проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Також сьогодні ворог обстріляв із "градів" житлові квартали Нікополя.