Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У результаті ракетного удару Росії по Одесі загорівся склад

Охоронці не постраждали.

У результаті ракетного удару Росії по Одесі загорівся склад
Фото: Суспільне

Унаслідок ракетного удару Росії в Одесі загорівся торговельно-виробничий склад.

Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Був приліт в Одесу, влучили в склад - торговельно-виробничий. Велика площа загоряння, дякую рятувальникам - вони одразу прибули на місце... Слава Богу, немає постраждалих. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, і це зберегло їхні життя. А ворожі ракети нехай летять на південь - звідки вони прилітають", - написав він у телеграм-каналі.

Братчук зазначив, що охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.

У ДСНС додали, що пожежу локалізували о 07:37 та ліквідували - о 10:42 на площі 1000 м кв. Зараз проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Також сьогодні ворог обстріляв із "градів" житлові квартали Нікополя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також