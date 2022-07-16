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Ворог обстріляв із "градів" житлові квартали Нікополя

Поранено жінку. Також пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Ворог обстріляв із "градів" житлові квартали Нікополя
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці російська армія накрила артилерійським вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджень зазнали житлові будинки та заклади освіти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ударили з «градів» по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ", - написав він.

Одна жінка поранена. Зараз вона в лікарні.

Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, учора Росія запустила шість ракет по Дніпру. Чотири з них збила ППО. Ще дві влучили по промисловому підприємству. Наразі відомо про 16 постраждалих та трьох загиблих.

Зазначимо, що з загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.

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