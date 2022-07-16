Поранено жінку. Також пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Уранці російська армія накрила артилерійським вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджень зазнали житлові будинки та заклади освіти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ударили з «градів» по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ", - написав він.

Одна жінка поранена. Зараз вона в лікарні.

Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, учора Росія запустила шість ракет по Дніпру. Чотири з них збила ППО. Ще дві влучили по промисловому підприємству. Наразі відомо про 16 постраждалих та трьох загиблих.

Зазначимо, що з загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.