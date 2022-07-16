Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до дітей Миколаєва.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ.

«Діти з Миколаєва. Тримайтеся, сонечки. Ми вас любимо. І захищаємо. Ви наше майбутнє», — сказав Залужний, коли ставив автограф на марках «Русскій воєнний корабль... всьо!».

Марки продадуть на благодійному аукціоні на підтримку Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, що Росія обстріляла 15 липня Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Вранці пролунало понад 10 потужних вибухів. Є влучання у два університети – найбільші в місті.