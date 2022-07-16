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Залужний звернувся до дітей Миколаєва

Він ставив автограф на марках «Русскій воєнний корабль... всьо!».

Залужний звернувся до дітей Миколаєва
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до дітей Миколаєва.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ.

«Діти з Миколаєва. Тримайтеся, сонечки. Ми вас любимо. І захищаємо. Ви наше майбутнє», — сказав Залужний, коли ставив автограф на марках «Русскій воєнний корабль... всьо!». 

Марки продадуть на благодійному аукціоні на підтримку Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, що Росія обстріляла 15 липня Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Вранці пролунало понад 10 потужних вибухів. Є влучання у два університети – найбільші в місті. 

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