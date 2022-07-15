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Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)

Деталі поки невідомі. 

Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Атака на Миколаїв 15 липня
Фото: скрін

У Миколаєві вранці пролунали більше 10 потужних вибухів. Є влучання в два університети – найбільші в місті. 

Про черговий ракетний обстріл мер Олександр Сєнкевич написав о 7:58 в Телеграм. він написав, що пролунали 10 вибухів, але деталі були невідомі. 

Згодом голова ОВА Віталій Кім уточнив у твіттері, що ворог атакува два вищі навчальні заклади. Загалом було випущено 10 ракет. 

Сєнкевич додав, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

"Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!" – написав він. 

Учора російська армія вчинила на Миколаїв потужну ракетну атаку. Під ударом опинився готель і навчальні заклади в центрі міста. 

Голова ОВА Віталій Кім припускав, що посиленням обстрілів обласного центру росіяни намагаються мститися за успішне знищення силами оборони ворожих складів. 

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