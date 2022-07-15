Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)

У Миколаєві вранці пролунали більше 10 потужних вибухів. Є влучання в два університети – найбільші в місті.

Про черговий ракетний обстріл мер Олександр Сєнкевич написав о 7:58 в Телеграм. він написав, що пролунали 10 вибухів, але деталі були невідомі.

Згодом голова ОВА Віталій Кім уточнив у твіттері, що ворог атакува два вищі навчальні заклади. Загалом було випущено 10 ракет.

Сєнкевич додав, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

"Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!" – написав він.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Учора російська армія вчинила на Миколаїв потужну ракетну атаку. Під ударом опинився готель і навчальні заклади в центрі міста.

Голова ОВА Віталій Кім припускав, що посиленням обстрілів обласного центру росіяни намагаються мститися за успішне знищення силами оборони ворожих складів.