Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв Сумщину і Чернігівщину, по Харкову вдарив ракетами, – ОВА

У Вінниці триває розбір завалів. 

Ворог обстріляв Сумщину і Чернігівщину, по Харкову вдарив ракетами, – ОВА
Харків
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині. 

На Вінничині внаслідок влучання ракет у центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані. Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулись 183 людини. Із отримали допомогу амбулаторно. Всього госпіталізовані 70 дорослих і троє дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей. Зниклих безвісти 18 осіб. Тривають пошукові роботи та розбір завалів, повідомили в зведенні від ОВА.

У Чернігівській області вчора ввечері був обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вчора ворог обстріляв вісім територіальних громад. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська. Постраждалих немає, руйнувань теж. Сьогодні зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському – пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

У Харкові вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили, за попередніми даними, ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.

По області – в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок. Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.

У Луганській області на лінії фронту російські війська продовжують завдавати артилерійських та ракетних ударів з наступними спробами штурму. За минулу добу – щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із РСЗВ, п’ять — із танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

У Донецькій області вночі і на ранок були обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗВ "Град". О п’ятій ранку – ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина. 

За добу — троє людей загинуло, сім поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними, загиблих немає, здіймалися поля та суха трава. Учора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по позиціях ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також