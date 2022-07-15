Ворог обстріляв Сумщину і Чернігівщину, по Харкову вдарив ракетами, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

На Вінничині внаслідок влучання ракет у центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані. Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулись 183 людини. Із отримали допомогу амбулаторно. Всього госпіталізовані 70 дорослих і троє дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей. Зниклих безвісти 18 осіб. Тривають пошукові роботи та розбір завалів, повідомили в зведенні від ОВА.

У Чернігівській області вчора ввечері був обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вчора ворог обстріляв вісім територіальних громад. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська. Постраждалих немає, руйнувань теж. Сьогодні зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському – пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

У Харкові вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили, за попередніми даними, ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.

По області – в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок. Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.

У Луганській області на лінії фронту російські війська продовжують завдавати артилерійських та ракетних ударів з наступними спробами штурму. За минулу добу – щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із РСЗВ, п’ять — із танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

У Донецькій області вночі і на ранок були обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗВ "Град". О п’ятій ранку – ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина.

За добу — троє людей загинуло, сім поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними, загиблих немає, здіймалися поля та суха трава. Учора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по позиціях ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.