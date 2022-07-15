Головне за ніч. П’ятниця, 15 липня

Наслідки ракетної атаки по Вінниці, підготовка ворожого наступу, нові санкції проти Росії, ще одна премія Сергія Жадана.

На місці ударів російськими ракетами по Вінниці сьогодні триватиме розбір завалів і пошук зниклих безвісти.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що наші захисники відбили спроби штурму і захоплення двох сіл на Бахмутському напрямку. Окупанти "безславно відійшли".

На Краматорському напрямку росіяни проводять перегрупування, щоб відновити наступ у напрямку Сіверська. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інші. Завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгиного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 липня – у нашій новині.

Ракети "Калібр", які влучили по Вінниці, випустив малий ракетний корабель із району мису Фіолент, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Мис Фіолент розташований у південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

“Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари”, – йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Вінниці 14 липня розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності.

Євгеній Єнін також розповів, що розібрати основну масу завалів на місці російської ракетної атаки у Вінниці планується до кінця п’ятниці, 15 липня.

Продовжується й розшук людей, які вважаються зниклими безвісти.

На роботах із ліквідації наслідків російської атаки та слідчих діях від ДСНС та Національної поліції залучено близько однієї тисячі осіб та понад 200 одиниць техніки.

Наразі відомо про 23 загиблих, в тому числі трьох дітей.

Госпіталізовано 71 особу, загалом за медичною допомогою звернулося 117 осіб.

Залишаються зниклими 29 осіб.

З початку війни російська армія завдала 17 314 ударів по цивільних об’єктах і лише близько 300 – по військових.

"Лише за останню добу ворог бив по Донеччині, Запоріжжю, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Слов’янську. А вранці були Миколаїв і Вінниця. І скрізь були удари по цивільних об’єктах", – зазначили у МВС.

У четвер, 14 липня, російська армія обстріляла місто Баштанка Миколаївської області.

Населений пункт обстріляли двічі. "Удень ще не розчищені від вранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Людських втрат, на щастя, немає.

Росіяни, найімовірніше, незабаром почнуть масштабніший і рішучіший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас наразі не зрозуміло, як швидко почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Аналітики зазначають, що оперативна пауза Росії здебільшого тривала, водночас "російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту".

Канада впровадила проти Росії нові санкції.

Канадським громадянам і компаніям заборонено надавати Росії послуги, повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів, транспорту, електроніки і трубопроводів.

Нагадаємо, за даними канадського медіа, уряд дозволив ремонтувати турбіни Siemens з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну. Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають.

Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення 2022 року.

Журі премії визнало Жадана "великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури та водночас революціонізує її". У журі зазначили, що з книг Жадана читачі дізнаються, як з маси травматизованих війною індивідів народжується нова громадянська енергія солідарності. Автор не лише описує український світ, він також допомагає зрозуміти його у всьому його хаосі, стражданнях, людяності. Нагороду буде вручено 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.

Сергій Жадан подякував журі і наголосив, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами мільйонам українців, які своєю боротьбою, опором та щоденною працею стверджують у світі Україну.

"Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури", - підсумував Жадан.

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