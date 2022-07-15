Ракети, які влучили по Вінниці, окупанти випустили з району мису Фіолент у Криму, – ОК “Південь”

Ракети “Калібр”, які влучили по Вінниці, окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Міст Фіолент розташований у південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя.
“Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю.
Загинуло щонайменше 23 людини, 66 осіб було госпіталізовано (з них 3 - діти). Триває пошук 39 потерпілих.