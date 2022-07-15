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Ракети, які влучили по Вінниці, окупанти випустили з району мису Фіолент у Криму, – ОК “Південь”

Мис розташований у південно-західній частині півострова.

Ракети, які влучили по Вінниці, окупанти випустили з району мису Фіолент у Криму, – ОК “Південь”
Фото: ДСНС у Telegram

Ракети “Калібр”, які влучили по Вінниці, окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Міст Фіолент розташований у південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

“Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю

Загинуло щонайменше 23 людини, 66 осіб було госпіталізовано (з них 3 - діти). Триває пошук 39 потерпілих. 

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