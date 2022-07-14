Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів з території Святогірської Лаври.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових.

“На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій, - повідомили в ГУР Міноборони.

У розвідці додали, що через активні бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце. Через це вони звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

"Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу", - підкреслили у розвідці.

Наголошується, що Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору, щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Це був не перший обстріл Свято-Успеньскої Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії. 4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.