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Від ворожого обстрілу загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври

Полумʼя повністю охопило головний храм лаври. 

Від ворожого обстрілу загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври
Святогірська Лавра
Фото: УПЦ

Унаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).

Інформацію про це повідомили в УПЦ МП.

"Полумʼя повністю охопило головний храм обителі", – зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ Московського патріархату.

Успенська Святогіріська Лавра розташовується в місті Святогірськ. Скит було освячено в 1912 році. 

Це вже не перший обстріл Свято-Успеньскої Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії.

4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 

30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені. 

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