Розвідка підтримує звʼязок із полоненими військовими з Азовсталі, – Монастирський

Українські розвідники підтримують комунікацію з полоненими захисниками Маріуполя, вивезеними з території Азовсталі на тимчасово окуповані території.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише "Радіо Свобода".

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування і можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", – заявив він.

30 травня родичі полонених захисників Маріуполя на брифінгу повідомили, що вони не мають звʼязку з бійцями.

Нагадаємо, захисники Маріуполя лишалися на заводі до моменту, поки не отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Попередній наказ – відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів – бійці виконали також. На заводі лишалися бійці полку "Азов", морпіхи 36-ї бригади, прикордонники, правоохоронці. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил.

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Останніми територію заводу покинули командири. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. У Держдумі Росії вже почали говорити, що можуть заборонити обмін.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було. Операція повернення захисників додому триває. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.