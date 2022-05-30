"Ми не знаємо, де вони і в яких умовах", – сестра начальника штабу полку "Азов" про евакуйованих захисників Маріуполя

Родини захисників Маріуполя, евакуйованих з Азовсталі, не знають, де вони зараз і в яких умовах їх утримують окупанти.

Про це на брифінгу повідомила Сандра Кротевич – сестра майора Богдана Кротевича, начальника штабу, першого заступника командира полку "Азов".

"Мій брат на сьогоднішній день знаходиться – я не знаю, де він знаходиться, він був евакуйований, а в якому він стані зараз, я не можу сказати. На звʼязок він не виходив", – зазначила вона.

Кротевич звернулася до медіа з проханням не мовчати.

"Уся ця евакуація – це не повернення додому. Хлопці не вдома. Де вони, що вони, в яких вони умовах – ми не знаємо. Ми дуже сподіваємося, що російська сторона поводиться з ними згідно з Женевською конвенцією, міжнародним правом, так, як поводиться весь час Україна щодо військовополонених РФ", – наголосила вона.

Дружина офіцера Донецького прикордонного загону Олена Чорнобай також доєдналася до заклику до світової спільноти посприяти в поверненні бійців додому, зокрема й тіл загиблих.

Наталка Зарицька, дружина бійця полку "Азов", повідомила, що востаннє її чоловік виходив на звʼязок 17 травня.

"Наразі невідомо, де він, чи живий, чи не закатований, чи не піддається тортурам", – заявила вона.

17 травня чоловік Зарицької написав їй повідомлення, що з 32 його побратимів у взводі 24 загинули. З них 17 загинули під час одного авіаудару фосфорною бомбою. Та бомба вбила 70 наших захисників. Вісім уціліли, але з них тільки один був не поранений.

Зарицька додала, що всі очікували екстракції, але дива не сталося.

"Вихід наших героїв з Азовсталі – це не кінець. Лише початок нового етапу боротьби", – зауважила вона.

Нагадаємо, захисники Маріуполя лишалися на заводі до моменту, поки не отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Попередній наказ – відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів – бійці виконали також. На заводі лишалися бійці полку "Азов", морпіхи 36-ї бригади, прикордонники, правоохоронці. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил.

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Останніми територію заводу покинули командири. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. У Держдумі Росії вже почали говорити, що можуть заборонити обмін.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було. Операція повернення захисників додому триває. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.