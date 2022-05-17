Іншої формули порятунку бійців з Азовсталі не було, – Маляр

Захисники Маріуполя повністю виконали своє завдання. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил. Оборона Маріуполя надала критично важливий час для створення оборонних рубежів і формування резервів.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

"Питання номер один на сьогодні – це операція порятунку наших бійців, які захищають наш Маріуполь, це наші оборонці. Учора ми повідомляли, що ця операція проводиться спільно декількома органами оборони. Це: Головне управління розвідки МОУ, ЗСУ, Національна гвардія України та Прикордонна служба. Спільно зазначеними підрозділами розпочато операцію, і вчора був перший етап. Ми говорили про те, що 53 важкопоранені особи були евакуйовані. Так само 211 осіб у задовільному стані були евакуйовані. Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію", – заявила вона.

Вона нагадала, що військова деблокада залишається неможливою в нинішній ситуації.

"Іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути в цій ситуації. Це був єдиний вихід", – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що всі захисники Маріуполя "повністю виконали своє завдання". Завдяки їхній обороні було не допущено перекидання супротивника. Мова йде про близько 20 тисяч особового складу. Противник не зміг їх перекинути на інші регіони.

"Таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя. Не вдалося створити умови для оточення об’єднаних сил та головне – оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів та формування резервів, інших дуже важливих дій", – додала вона.

За її словами, наразі "процес порятунку та сама операція триває. Ця тема надзвичайно чутлива. І це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі. Оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу".

Нагадаємо, вчора в Міноборони повідомили, що ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Повідомляли, що до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.

Родини військових також закликали китайського лідера Сі Цзиньпіна повпливати на Росію, щоб вона дозволила екстракцію – вивезення військових на території третьої країни, щоб вони перебували там до кінця війни. Третьою країною згодилася бути Туреччина.