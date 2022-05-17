У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця війни

Слабоалкогольні напої дозволено купувати з 9 по 15 годину, але не військовим.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заборонив продаж алкоголю по всій області з 17 травня і до кінця дії воєнного стану.

Відповідний наказ підписано сьогодні, повідомив очільник ОВА у Telegram.

"Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00", – зазначив він.

Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям і всім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур. Тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби.

"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними", – закликав Синєгубов.

Заборона або обмеження на продаж алкогольних напоїв діє в багатьох областях України.