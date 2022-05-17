На Київщині створили VR-музей пам’яті війни. Мета проєкту – зафіксувати руйнації, яких завдала Росія.

Про це повідомили в управлінні туризму Київської обласної військової адміністрації.

За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла зі собою війна в Ірпінь, Бучу, Гостомель, Горенку та інші містечка й села.

"Переконані, що після перемоги Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи. Однак усі факти руйнувань на деокупованих територіях мають бути зафіксовані. Це дасть змогу показати нащадкам, якою ціною виборювалась свобода та незалежність України", – вважають організатори музею.

VR-музей пам’яті війни можна відвідати за цим посиланням.

Як повідомляли, у селищі Мощун на Київщині не вцілів жоден будинок.