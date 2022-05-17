Від початку війни в Україні постраждали 652 дитини, – Денісова

Уповноважена з прав людини ВР Людмила Денісова оприлюднила нові дані про постраждалих унаслідок війни дітей.

За словами Денісової, від 24 лютого внаслідок дій агресора в Україні постраждали 652 дитини.

"Станом на 8:00 17 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 229 дітей та постраждало 423 дитини", – написала Денісова.

Омбудсман наголосила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомляли, що від початку війни в Україні загинуло 229 дітей, ще 421 – постраждала.