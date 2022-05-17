Ворог уранці завдав ракетних ударів по Чернігівщині, попередньо, є загиблі й поранені

Рано-вранці 17 травня російські військові завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. Там працюють правоохоронці та рятувальники.

За попередніми даними, є загиблі та багато поранених, повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Це ще раз, що я кажу – війна не закінчилась. Війна не пішла з Чернігівщини, не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, будьте пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали", – наголосив він.

Селище Десна розташоване неподалік з межею Київщини.