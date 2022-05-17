За три дні ворог перекинув в Україну ще одну батальйонно-тактичну групу

У США немає даних про боєздатність російських БТГ.

Росія розмістила в Україні 106 батальйонно-тактичних груп, найбільше – на Південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"В Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп", – зазначив представник Пентагону під час брифінгу.

При цьому він зазначив, що точного розуміння про боєздатність цих груп у США немає. Утім російські війська щодня зазнають втрат, додали в Пентагоні.

Найбільше угруповання сконцентроване на Південному напрямку, до нього закріплено понад 50 БТГ.

Якщо говорити про розташування, ці групи концентруються між Херсоном із західного боку і Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі до Великої Новосілки.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні перебувало 105 батальйонно-тактичних груп Росії. Ворог додавав нові на територію Донбасу.