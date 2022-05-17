За добу російська армія втратила близько 200 окупантів. Загальна кількість ліквідованих ворогів складає приблизно 27 900, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Загальні втрати:
- танки ‒ 1235 (+7) од.,
- бойові броньовані машини ‒ 3009 (+35) од,.
- артилерійські системи – 578 (+1) од.,
- РСЗВ – 198 (+3) од.,
- засоби ППО – 90 (+1) од.,
- літаки – 201 (+1) од.,
- гелікоптери – 167 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
- крилаті ракети – 97,
- кораблі/катери – 13,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2109 (+8) од,
- спеціальна техніка – 43 (+1).
Нагадаємо, минулої доби на Південному напрямку українські захисники вогнем реактивної артилерії знищили склад паливноно-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. Ліквідовано 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку.